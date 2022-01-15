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«Шахтер» официально объявил о трансфере Нереса

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.01.2022
16:08
Новость
Трансферы

«Шахтер» на своей странице в инстаграме объявил о том, что бразилец Давид Нерес официально стал игроком украинского клуба.

Нерес ранее играл за бразильский «Сан-Паулу» и амстердамский «Аякс».

Нидерландский клуб получил 12 миллионов евро за переход Нереса, но благодаря бонусам эта сумма может увеличиться до 16 миллионов.

Давид выступал за «Аякс» с января 2017 года. В составе амстердамского клуба Нерес успел стать двукратным чемпионом Нидерландов, финалистом Лиги Европы и полуфиналистом Лиги чемпионов. Также в послужном списке Давида есть семь матчей за национальную сборную Бразилии и титул чемпиона Южной Америки 2019 года.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».

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