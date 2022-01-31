«Шахтер» обыграл «Црвену Звезду» благодаря дублю Нереса

Донецкий «Шахтер» провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. На этот раз соперником «горняков» стала сербская «Црвена Звезда».
Матч завершился победой донецкой команды со счетом 3:2. Отметим, что дубль оформил новичок «Шахтера» Давид Нерес, для которого это дебютные голы за «горняков».
Контрольный матч
«Шахтер» — «Црвена Звезда» — 3:2
Голы: Мудрик, 13 (1:0). Нерес, 18 (2:0). Драгович, 58 (2:1). Омойжуанфо, 68 (2:2). Нерес, 72 (3:2).
Ранее сообщалось, что форвард «Шахтера» продолжит карьеру в Германии.
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