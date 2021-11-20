«Шахтер» объявил заявку на матч с «Рухом»

Сегодня состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Рухом». Тренерский штаб донецкой команды опубликовал заявку на этот поединок.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.

Нападающие: Сикан, Фернандо.

Матч «Шахтер» — «Рух» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 20 ноября, в 17:00.

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