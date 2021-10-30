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«Шахтер» объявил заявку на матч с «Десной»

Павел Соловей
Павел Соловей
30.10.2021
10:56
Новость
Футбол

Сегодня, 30 октября, в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» сыграет с «Десной». Тренерский штаб донецкой команды объявил заявку на этот поединок.

Отметим, что после травм вернулись защитник Николай Матвиенко и полузащитник Тарас Степаненко.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.

Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

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