Фрибет 3000 UAH
Цуренко (Украина) — Гасанова (Россия) Черноморец — Шахтёр Мариуполь — Динамо Ястремская — Козлова
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

«Шахтер» объявил заявку на матч с «Черноморцем» без трех основных игроков

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
27.10.2021
10:34
Новость
Футбол

Сегодня, 27 октября, «Шахтер» проведет поединок 1/8 финала Кубка Украины с «Черноморцем». Тренерский штаб объявил заявку на этот матч. Отметим, что игру пропустят защитник Николай Матвиенко, полузащитники Тарас Степаненко и Педриньо.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Майкон, Марлос, Маркос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.

Поединок пройдет в Одессе и начнется в 19:30.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Де Дзерби прокомментировал победу «Шахтера» над «Ворсклой»
Де Дзерби прокомментировал победу «Шахтера» над «Ворсклой»
Видеообзор победы «Шахтера» над «Ворсклой»
Видеообзор победы «Шахтера» над «Ворсклой»
«Верес», «Спартак», «Агробизнес»: топ-10 самых громких вылетов «Шахтера» и «Динамо» из Кубка
«Верес», «Спартак», «Агробизнес»: топ-10 самых громких вылетов «Шахтера» и «Динамо» из Кубка

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи