«Шахтер» объявил заявку на матч с «Черноморцем» без трех основных игроков

Сегодня, 27 октября, «Шахтер» проведет поединок 1/8 финала Кубка Украины с «Черноморцем». Тренерский штаб объявил заявку на этот матч. Отметим, что игру пропустят защитник Николай Матвиенко, полузащитники Тарас Степаненко и Педриньо.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Майкон, Марлос, Маркос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.

Поединок пройдет в Одессе и начнется в 19:30.

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