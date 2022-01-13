«Шахтер» объявил спарринг-партнеров на первом сборе

Стал известен календарь контрольных матчей «Шахтера» на первом сборе в Турции. Команда Роберто Де Дзерби прилетит в Турцию в воскресенье, 16 января, и начнет тренировки, а через неделю проведет первый спарринг с австрийским «Вольфсбергером», сообщает официальный сайт «горняков».

Расписание матчей

24 января, 16:00. «Шахтер» – «Вольфсбергер» (Вольфсберг, Австрия)

28 января, 16:00. «Шахтер» – «Шахтер» (Солигорск, Беларусь)

31 января, 16:00. «Шахтер» – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

На зимний перерыв «Шахтер» ушел на первом месте в турнирной таблице УПЛ.

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