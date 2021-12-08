«Шахтер» объявил о продлении контракта с бразильским форвардом

8 декабря «Шахтер» продлил контракт с Жуниором Мораесом. Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Жуниор Мораес в «Шахтере» с июля 2018 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж в 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.

В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.

За «Шахтер» во всех соревнованиях Жуниор провел 105 матчей и забил 61 гол.

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