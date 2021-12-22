«Шахтер» не будет продлевать контракт с ветераном команды

Ведущий программы «ТаТоТаке» Андрей Сенькив прокомментировал ситуацию с полузащитником «Шахтера» Евгением Коноплянкой, который не имеет игровой практики в команде.

«По моей информации, «Шахтер» не собирается продлевать контракт с Коноплянкой. Его соглашение рассчитано до конца сезона. В этом сезоне он не сыграл ни одной минуты в УПЛ», — сказал Сенькив.

Также журналист Михаил Спиваковский добавил, что «Днепр-1» также не рассматривает кандидатуру Коноплянки.

32-летний хавбек перешел в «Шахтер» в сентябре 2019 года. Его контракт с донецким клубом действует до 30 июня 2022 года.

В составе «Шахтера» Коноплянка провел 46 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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Источник: «Шахтер» может купить игрока «Челси»

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