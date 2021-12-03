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«Шахтер» назвал состав на матч УПЛ против «Львова»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
16:06
Новость
Футбол

Стали известны составы «Шахтера» и «Львова» на очный матч в рамках 17-го тура УПЛ.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Маркос Антонио, Степаненко, Тете, Судаков, Мудрик, Педриньо.

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Эрнест, Якимец, Политыло, Романчук, Махмутович, Ременяк, Шина, Довгий, Лека.

«Шахтер» не может рассчитывать в этом матче на Витао, Майкона, Исмаили, Фернандо и Алана Патрика.

«Горняки» занимают второе место в таблице, имея равные показатели с «Динамо» по очкам и отставая на два пункта от киевлян по разнице мячей.

«Львов» занимает 12-е место с 16-ю очками.

Ранее стало известно, кого признали лучшим игроком «Шахтера» в ноябре.

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