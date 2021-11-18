«Шахтер» нашел нового форварда в Аргентине

«Шахтер» заинтересовался нападающим Хулианом Альваресом.

Донецкий клуб готов выложить 20 миллионов за 21-летнего форварда аргентинского «Ривер Плейта», сообщает ресурс Tuttomercatoweb.com.

Альварес успел дебютировать и провести пять игр за сборную Аргентины. В 90 матчах за «Ривер Плейт» он забил 31 гол и сделал 23 ассиста.

Напомним, что «Шахтер», скорее всего, потерял до конца сезона основного форварда Лассину Траоре, который получил серьезную травму в матче второго тура Лиги чемпионов против «Интера».

Также до сих пор восстанавливается после разрыва крестообразных связок Жуниор Мораес.

В настоящий момент «Шахтер» чаще всего использует на позиции выдвинутого на острие форварда бразильца Фернандо или украинца Даниила Сикана.

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