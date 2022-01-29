«Шахтер» нашел для Сикана вариант в немецком чемпионате

В «Шахтере» приняли решение отдать Даниила Сикана в аренду.

При этом донецкий клуб не собирается включать в сделку пункт о возможности выкупа контракта победителя молодежного чемпионата мира 2019 года, так как видит в нем перспективу, сообщает ресурс BurBuzz.

«Шахтер» близок к заключению соглашения об аренде Сикана с «Ганзой» из Ростока. Этот клуб представляет вторую немецкую Бундеслигу.

Сикан нуждается в игровой практике. Несмотря на серьезную травму Лассины Траоре, 20-летний форвард в нынешнем сезоне получил всего 419 минут игрового времени. Он провел во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист. При этом Сикан даже успел отметиться дебютным мячом за национальную сборную Украины.

Ранее появилась информация, что в 20-летнем нападающем заинтересован швейцарский «Базель».

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