«Шахтер» намерен продлить контракт с бразильским полузащитником

Донецкий «Шахтер» после того, как в последний момент передумал расставаться с нападающим Жуниором Мораесом и продлил контракт с 34-летним футболистом, готовится пролонгировать соглашение с ещё одним футболистом своей команды.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, речь идёт о бразильском полузащитнике Алане Патрике. Стороны обсудили условия нового контракта и пришли к соглашению.
Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Алана Патрика 20 матчей, 4 гола и 6 ассистов за «Шахтер». Последние пять матчей «горняков» футболист пропустил из-за травмы.
«Шахтер» перед отправкой отпуск сыграет в гостях против «Александрии» в рамках 18-го тура УПЛ.
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