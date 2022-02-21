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«Шахтер» начал подготовку к матчу с «Металлистом 1925»

Павел Соловей
Павел Соловей
21.02.2022
17:18

После возвращения из Турции со сборов и одного выходного «Шахтер» начал тренировки в Святошино

В понедельник, 21 февраля, работа началась с продолжительного теоретического занятия, длившегося 40 минут. После этого донецкая команда отправилась на поле и тренировалась там порядка полутора часов.

В программу сессии вошли разминочная часть, упражнения на держание мяча и двусторонка на половину поля, сообщает официальный сайт клуба.

Команда Роберто Де Дзерби начала целенаправленную подготовку к возобновлению чемпионата Украины – уже в эту субботу, 26 февраля, оранжево-черным предстоит выезд в Харьков и матч 19-го тура с «Металлистом 1925».

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