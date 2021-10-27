«Шахтер» на выезде разгромил «Черноморец» в матче 1/8 финала Кубка Украины

В поединке 1/8 финала Кубка Украины «Черноморец» в Одессе принимал «Шахтер». Встреча завершилась уверенной победой донецкой команды со счетом 3:0.

Отметим, что все мячи были забиты во втором тайме. Отличились Фернандо, Маркос Антонио и Дентиньо.

Таким образом, «Шахтер» вышел в четвертьфинал Кубка Украины, а «Черноморец» покинул турнир.

Кубок Украины

1/8 финала

«Черноморец» – «Шахтер» – 0:3

Голы: Фернандо, 65 (0:1). Маркос Антонио, 72 (0:2). Дентиньо, 82 (0:3).

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