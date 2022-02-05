«Шахтер» на вторых сборах: известно расписание матчей и соперники

05.02.2022
16:33
Новость
Футбол
Донецкий «Шахтер» огласил расписание спаррингов на втором тренировочном сборе в Турции, который стартует 6 февраля.
В рамках второго этапа подготовки команда Роберто Де Дзерби сыграет четыре контрольных матча:
12 февраля, 16:00 — Шахтер Караганда (Казахстан)
13 февраля, 16:00 — Мариуполь (Украина)
18 февраля, 16:00 — Астана (Казахстан)
19 февраля, 10:00 — Рига (Латвия)
В расписании указано время по Киеву.
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