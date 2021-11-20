«Шахтер» на последних минутах дожал «Рух»

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» в Киеве встречался с «Рухом». Поединок завершился победой донецкой команды со счетом 2:0.

«Шахтер» забил два мяча в конце матча, отличились Маркос Антонио и Тете.

«Горняки» занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков. «Рух» остался на десятой строчке, имея в своем активе 13 очков.

Премьер-лига

15-й тур

«Шахтер» - «Рух» - 2:0

Голы: Маркос Антонио, 85 (1:0). Тете, 88 (2:0).

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