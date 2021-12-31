«Шахтер» может купить у «Аякса» игрока сборной Бразилии

«Шахтер» ведет переговоры с «Аяксом» по поводу перехода вингера Давида Нереса.



«Горняки» сделали второе предложение в размере 15 миллионов евро, а амстердамцы склоняются к тому, чтобы принять его, сообщает ресурс TodoFichajes.

Отмечается, что футболист также заинтересован в переходе.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Перешел в «Аякс» в январе 2017-го. В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

Нерес сыграл 7 матчей за сборную Бразилии, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Бразилец играет на позиции правого вингера, но иногда его задействуют слева. Transfermarkt оценил в 22 млн евро.

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».



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