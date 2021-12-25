«Шахтер» конкурирует с «Реалом» в покупке бразильского «Кавани»

«Шахтер» интересуется бразильским нападающим «Ботафого» Матеусом Насименто, сообщает Defensa Central.

Также за 17-летним форвардом следит «Реал». Transfermark оценивает Насименто в 5 млн евро.

В Бразилии футболиста называют «маленьким Кавани» за внешнее сходство, а также за похожий стиль игры.

Матеус провел 24 игры за «Ботафого», в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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