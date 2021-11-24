«Шахтер» из-за дубля Джеко проиграл «Интеру» и вылетел из еврокубков

Завершился матч пятого тура Лиги чемпионов между «Интером» и «Шахтером».

Украинской команде только победа оставляла шансы продлить еврокубковый сезон до весны. В первом тайме команды обменивались моментами, но острее был «Интер». Трубин несколько раз серьезно выручил гостей.

После перерыва «Интер», которому желательно было выигрывать, усилил давление. Для «Шахтера» же большой проблемой стала замена Степаненко. В итоге Эдин Джеко за семь минут сделал дубль и принес победу чемпиону Италии.

«Шахтер» останется на последнем месте в группе. У донецкой команды сейчас в активе одно очко и один забитый гол. У «Интера» девять очков и второе место. В случае победы «Реала» над «Шерифом» чемпион Италии гарантирует себе путевку в плей-офф.



Лига чемпионов. 5 тур

«Интер» — «Шахтер» — 2:0 (0:0)

Голы: Джеко (61, 67).



«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан (Д'Амброзио, 79), Барелла (Видаль, 79), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 86), Мартинес (Корреа, 68), Джеко.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Майкон, Тете (Марлос, 80), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон, Фернандо (Мудрик, 80).

Предупреждение: Витао

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