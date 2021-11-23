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«Шахтер» интересуется итальянским защитником

Павел Соловей
Павел Соловей
23.11.2021
14:56
Новость
Футбол

Защитник «Хераклеса» Джакомо Куальята может сменить клубную прописку уже этой зимой. Спортивный журналист Джанлуиджи Лонгари в твиттере поделился информацией о заинтересованности «Шахтера» в приобретении левого итальянского защитника.

Контракт Куальяты с нидерландским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне 21-летний итальянец сыграл в 11 матчах, отдав один ассист.

Ранее Куальяты также играл за итальянские «Про Верчелли» и «Бари».

Трансферный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

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