«Шахтер» интересуется 16-летним бразильцем

«Шахтер» заинтересован в услугах полузащитника академии «Флуминенсе» Артура Вендерроски. Донецкий клуб готов предложить за 16-летнего бразильца 10 миллионов евро.

В то же время посредник, который представляет интересы украинского клуба в Бразилии, рекомендует подождать, сообщает NETFLU.

Вендерроски сможет покинуть Бразилию, когда ему исполнится 18 лет. В связи с этим посредник хочет собрать больше информации о полузащитнике и оценить качество его выступлений за юношеские команды «Флуминенсе» в ближайшем сезоне.

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» продлит контракт с украинцем и отдаст его в аренду французскому клубу.

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Источник: «Шахтер» может натурализовать еще одного бразильца

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