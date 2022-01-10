«Шахтер» и «Аякс» вышли на финишную прямую в переговорах по бразильцу

Донецкий «Шахтер» в зимнее межсезонье близок к первому своему трансферу.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нидерландский «Аякс» принял условия предложения донецкого клуба по продаже «горнякам» бразильского полузащитника Давида Нереса.

По имеющейся информации, переговоры почти на финальной стадии, сделка должна быть завершена уже в ближайшее время, а сам футболист может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе дончан в Турции.

По данным бразильских СМИ, трансфер бразильца обойдется «Шахтеру» в сумму около 15 миллионов евро.

Нерес перешел в «Аякс» зимой 2017 года из бразильского «Сан-Паулу» за 22 миллиона евро, однако игроком основного состава амстердамцев так и не стал. С его приходом Роберто Де Дзерби рассчитывает закрыть позицию, на которой часто играл Марлос. Так же Нерес сможет сыграть на месте Тете, в случае продажи бразильца в другой клуб.

В нынешнем сезоне на счету Нереса 22 матча во всех турнирах, в которых он забил четыре гола. Контракт бразильца с «Аяксом» истекает летом 2023 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Полесье» объявило о переходе игрока «Шахтера»

Бывший игрок «Шахтера» не перейдет в «Черноморец» из-за травмы

Источник: «Шахтеру» интересен защитник «Олимпиакоса»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.