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«Шахтер» добыл волевую победу над «Александрией», Мораес забил мяч

Павел Соловей
Павел Соловей
11.12.2021
15:54
Новость
Футбол

В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем поле принимала «Шахтер». Донецкая команда добыла волевую победу со счетом 2:1.

На 63-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному удару Кожушко.

В составе «Шахтера» мячи забили Соломон и Мораес, который провел первый матч после тяжелой травмы.

«Александрия» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 матчей. «Шахтер» остался на первой строчке, набрав 47 очков.

Премьер-лига

18-й тур

«Александрия» — «Шахтер» — 1:2

Голы: Кожушко, 63 (1:0). Соломон, 70 (1:1). Мораес, 76 (1:2).

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