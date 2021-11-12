Шахрайчук об отъезде игроков «Донбасса»: не все выдержали испытание деньгами

Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук прокомментировал решение президента «Донбасса» Бориса Колесникова отозвать игроков своего клуба.
«Я не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули — испытания деньгами выдержат не все. Чтобы отстоять свою позицию при этих обстоятельствах, нужно иметь, как сейчас модно говорить, стальные яйца.
Ничего катастрофического не произошло. Когда я играл в Германии, у нас по разным причинам тоже выпало немало хоккеистов. На выезд мы поехали теми 13 хоккеистами, которые остались. В нас никто не верил, но мы победили 2:1.
Кстати, в той команде со мной играл брат нынешнего тренера «Донбасса» Павла Микульчика Олег Микульчик, который тоже в свое время тренировал «Донбасс». Поэтому поверьте в свои силы и вы. Вы не первый день в хоккее и умеете многое. Давайте соберемся и покажем, что мы способны играть и побеждать при любых обстоятельствах», — цитирует Шахрайчука официальный сайт ФХУ.
12-13 ноября сборная Украины примет участие в турнире Euro Ice Hockey Challenge, который состоится в Будапеште. Сегодня наши сыграют со сборной Италии. В заявке сборной Украины, состоявшей из 22-х хоккеистов, было семь игроков из «Донбасса».
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