Шахрайчук: Денискин не вызван в сборную Украины из-за отсутствия игровой практики

Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук поделился ожиданиями от ближайших товарищеских матчей против Венгрии (12 ноября) и Италии (13 ноября).

«Отрадно, что все вызванные нами игроки откликнулись на приглашение. В тренировочный лагерь прибыли все хоккеисты, за исключением нескольких травмированных и больных. К примеру, нападающий «Мариуполя» Сергей Бабинец получил повреждение колена в воскресном поединке против «Сокола». Защитник Андрей Григорьев не играл за «Донбасс» из-за травмы в двух предыдущих матчах регулярного чемпионата. Еще трое хоккеистов сдали положительный тест на коронавирус.

Должен сказать, что главным критерием вызова хоккеистов в сборную есть их место в основных составах клубных команд. Касается это, в частности, нападающего «Кременчуга» Андрея Денискина. Из-за дисквалификации он не выходит на лед уже длительное время, а значит, на этот сбор не приглашен.



Нет, мы не ведем подготовку непосредственно под ближайших соперников. Мы готовим команду с прицелом на выступление на чемпионате мира в апреле следующего года. Игру сборных Италии и Венгрии изучали с помощью видеоанализов. Также следим за новостями в рядах этих команд. Мы понимаем, в какой хоккей играют соперники. Италия — это канадский стиль. Венгрия тоже пробует действовать активно, создавать давление. Это та манера, в которой играли соперники против «Донбасса» в Лиге чемпионов. Такую игру сейчас исповедуют все ведущие европейские команды. Мы тоже должны к такой игре тянуться и быть готовыми ей противостоять», — сказал Шахрайчук в интервью телеканалу XSport.

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