Шахаб после поражения в спарринге: дальше будет проще и с необходимым для «Зари» результатом

Иранский нападающий «Зари» Шахад Захедитабар поделился мнением о первом контрольном поединке луганской команды на подготовительном сборе.
«Для нас всегда важен результат. Однако, в этот раз нам не удалось сделать его позитивным. Это футбол и бывает всякое, тем более соперник был очень сильным. В целом, матч выдался сложным. Мы еще не так много тренируемся и это дает о себе знать. Уверен, дальше будет проще и с необходимым для нас результатом», — сказал Шахаб в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее наш сайт опубликовал видеообзор матча «Зари» с польской «Погонью», в котором украинская команда потерпела поражение с тремя пропущенными мячами.
Напомним, что луганчане ушли на зимний перерыв в УПЛ на четвертом месте, набрав 36 очков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.