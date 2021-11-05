Шахаб – о матче с ЦСКА София: показали свою мощь и отдали все силы

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал поединок четвертого тура группового этапа Лиги конференций с ЦСКА София. Встреча прошла в Запорожье и завершилась победой луганской команды со счетом 2:0.

«Хочу поблагодарить за поддержку фанов и поздравить их с вожделенной победой. Мы показали свою мощь и отдали все силы.

Команда – для нас всегда самое главное. С моей позиции уже просматривалась опасная ситуация, поэтому из нее нужно было правильно выходить. У Аллахьяра была лучшая позиция, поэтому я решил отдать пас на него, что и привело к положительному завершению момента», — цитирует Шахаба пресс-служба клуба.

Заря занимает третье место в группе С, набрав шесть очков. ЦСКА София – четвертая с одним очком в активе.

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