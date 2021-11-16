Шаблий: переход Мампасси из «Шахтера» в другой клуб еще не состоялся

Аагент защитника «Шахтера» Марка Мампаси Вадим Шаблий рассказал о возможном переходе футболиста в один из российских клубов. Ожидается, что Мампасси примет российское гражданство, чтобы не считаться легионером.

«Пока ничего конкретного сказать не могу. Его мать недавно сказала, что Марк перейдёт в «Локомотив»? Журналисты неправильно интерпретировали её слова. Она говорила: «Если договоримся и подпишем». То есть «Локомотив» есть в числе клубов, которые интересуются Марком. А журналисты написали, что он уже переходит.

Другие клубы называть не буду, просто в прессе уже засветили «Локомотив». Мы разговариваем со многими клубами. На сегодня официально его переход ещё не состоялся.

Разговоры о российском гражданстве? На данный момент они точно беспочвенны. Марк хочет играть там, где у него будут перспективы и на него будут рассчитывать. € 4 млн? О цифрах я не могу говорить, но, может, заплатят и больше.

«Шахтёр» рассматривает предложения. Их позиция будет ясна, если поступит предложение, которое их убедит. Соглашение Марка рассчитано ещё на два года», – цитирует Шаблия FanDay.

Зубов: Mампасси легок в обучении, старался анализировать каждую тренировку

Мать Мампасси: разговор идет только о возможном трансфере в «Локомотив», о смене гражданства речи пока нет

Юрист: получение гражданства РФ не предоставляет Мампасси возможность выступать за сборную России

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.