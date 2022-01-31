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Шабанов близок к переходу в европейский клуб

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
11:23
Новость
Футбол

Защитник «Динамо» Артем Шабанов продолжит карьеру в Венгрии. Новым клубом 29-летнего украинца станет «Фехервар», сообщает Footboom.

Сегодня, 31 января, Шабанов отправился в Венгрию для улаживания последних деталей перехода. Причем речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.

Напомним, что ранее в «Фехервар» перешел еще один футболист киевского «Динамо» - Богдан Леднев. Также в команде выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко.

На данный момент «Фехервар» занимает четвертое место в чемпионате Венгрии. Отставание от лидера составляет 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Металлист» согласовал трансфер бразильского форварда.

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