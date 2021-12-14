Сезон в АПЛ может быть приостановлен. Матч с участием «Манчестер Юнайтед» отменен

Английская премьер-лига опубликовала данные, согласно которым за последнюю неделю были выявлены 42 случая заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Это антиректордные показатели с мая 2020 года, когда стала вестись данная статистика. Есть вероятность, что сезон в АПЛ будет приостановлен.

Руководство АПЛ сообщило о переносе матча 17-го тура между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».

Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в «МЮ». Клуб обратился с просьбой о переносе матча, после чего совет АПЛ принял решение отложить встречу на основании рекомендаций медицинских консультантов.

Матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» должен был пройти 14 декабря.

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