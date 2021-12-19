«Севилья» победила «Атлетико»: для «матрасников» это третье кряду поражение в Примере

«Севилья» выиграла у «Атлетико» (2:1) в домашнем матче 18-го тура испанской Примеры.



Севильцы вышли вперед в начале поединка после роскошного гола Ивана Ракитича. «Атлетико» отыгрался на 33-й минуте после гола Фелипе. На 89-й минуте Лукас Окампос принес победу «Севилье» своим классным голом.

«Севилья» идет на второй позиции в Примере, уступая лидирующему «Реалу» пять очков. «Атлетико» после трех подряд поражений в чемпионате Испании расположился на пятом месте.

Примера. 18-й тур

Севилья — Атлетико — 2:1 (1:1)

Голы: Ракитич, 7, Окампос, 89 — Фелипе, 33

21 декабря Севилья дома примет Барселону в перенесенном поединке 4-го тура Примеры. Атлетико 22 декабря на выезде сыграет с Гранадой в матче 9-го тура.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».

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