Серхи Бархуан: для меня является честью быть тренером «Барселоны»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов с «Динамо».



«Барселона» должна всегда выигрывать. Бывают непростые периоды, как сейчас. Но мы должны продолжать побеждать. Единственный путь заслужить уважение — выигрывать. Победа принесет радость и изменит настрой игроков на позитивную волну.

Для меня, как для бывшего игрока этого клуба, является честью быть тренером «Барселоны» в матче Лиге чемпионов. У меня мало времени, но я должен использовать его по максимуму.

Наши игроки привыкли к давлению. Это особенная игра. Все в наших руках. Мы должны играть в свой футбол. Играть в командную игру, владеть мячом, подсказывать друг другу на поле, находить свободные зоны.

Я горжусь находиться здесь. Мы должны быть сильными. Я искренне верю, что этот состав способен вернуть все на победный путь, несмотря на все наши потери.

Тот факт, что у нас восстановились некоторые игроки, важен для турнира. Их восстановление позитивно для группы, мы должны этим воспользоваться.

Дембеле? Он пропустил много месяцев, поэтому мы должны давать ему нагрузку с осторожностью. Но он хочет помочь команде уже сейчас.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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