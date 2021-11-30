Серия А: «Аталанта» без Малиновского разгромила «Венецию» и другие результаты

Состоялись матчи вторничной программы 15-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» забила четыре безответных мяча в ворота «Венеции», причем хет-трик сделал Марио Пашалич. Руслан Малиновский к этому разгрому не причастен, так как просидел матч в запасе. В прошлую субботу украинец провел 87 минут в поединке с «Ювентусом», а на выходных бергамцам играть с лидирующим «Наполи». «Аталанта» закрепилась на четвертом месте в таблице.

«Ювентус» тоже мог выиграть крупно у «Салернитаны». В ворота аутсайдера забили Дибала и Мората. Аргентинец мог сделать дубль, но на последней минуте с пенальти не попал в ворота.

«Фиорентина» одержала волевую победу над «Сампдорией», а «Верона» с «Кальяри» разошлись нулями.

Ранее главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко дал комментарий накануне особенного для него выездного матча против «Милана», который состоится 1 декабря.

Серия. 15 тур

«Аталанта» — «Венеция» — 4:0 (2:0)

«Фиорентина» — «Сампдория» — 3:1 (3:1)

«Салернитана» — «Ювентус» — 0:2 (0:1)

«Верона» — «Кальяри» — 0:0 (0:0)

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