Серегина выиграла серебро чемпионата мира по карате

В финале чемпионата мира по карате украинка Анита Серегина встречалась с действующей чемпионкой мира и победительницей Олимпиады-2020 Йованной Прекович из Сербии. Мировое первенство проходит в Дубае.

В решающей схватке весовой категории до 61 кг Серегина первой произвела результативное действие, но в итоге уступила со счетом 1:2.

Эта серебряная медаль стала наибольшим достижением женской сборной Украины за все время выступлений на чемпионатах мира.

Еще две украинки Екатерина Крива и Галина Мельник также стали бронзовыми призерками ЧМ-2021.

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