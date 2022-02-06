Сенегал в серии пенальти победил Египет и впервые в истории выиграл Кубок Африки

Победителем Кубка африканских наций стала сборная Сенегала. В финале команда победила сборную Египта в серии пенальти.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0.

В серии послематчевых пенальти точнее были сенегальцы — 4:2. Победный 11-метровый реализовал Мане.

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций впервые в своей истории.

Кубок африканских наций

Финал

Сенегал – Египет – 0:0. По пенальти – 4:2

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