Семь игроков «Сокола» заменили отозванных хоккеистов «Донбасса» в сборной Украины

Продолжается скандал в украинском хоккее.
Президент «Донбасса» Борис Колесников, будучи недовольным действиями ФХУ, отозвал из всех сборных Украины хоккеистов своей команды, в том числе из национальной сборной.
Подчинились воле главного лица донецкого клуба Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Никита Буценко, Илья Коренчук, Виктор Захаров и Александр Пересунько, а также Виталий Таран из «Краматорска». Решил расстаться в сборной Украины Виталий Лялька, с которым «Донбасс» тут же расторгнул контракт.
Отозванных игроков «Донбасса» заменили представители «Сокола»: защитники Егор Мажуга, Михаил Рыбалко и Андрей Алексеев, нападающие Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов. При этом все эти хоккеисты — россияне, которые еще не успели получить украинские паспорта.
Напомним, что 12-13 ноября сборная Украины примет участие в турнире Euro Ice Hockey Challenge. Сегодня наши сыграют с Италией.
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