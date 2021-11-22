Семь игроков «Баварии» пропустят матч с «Динамо» из-за коронавируса

Сразу четыре футболиста «Баварии» отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус. Это Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.



Они добавились к другим трем футболистам, которые также пропустят ближайшие матчи «Баварии» из-за коронавируса: Никлас Зюле, Иосип Станишич и Йозуа Киммих.

Матч «Динамо» - «Бавария» состоится 23 ноября. Начало встречи в19:45.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».

Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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