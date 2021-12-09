Селезнев – журналисту: я клянусь, приеду в Киев и таких тебе лещей надаю

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев отреагировал на слова ведущего «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что в раздевалке закарпатской команды происходит полный бардак.

«Мы меня взял и оклеветал. Просто с ничего. Ты просто меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что.

Тогда я буду по-другому. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям и скажу: «Меня просто взяли и оклеветали». Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. И тогда ты…

Ты считаешь, что ты нормальный человек? Вот здесь команда, они сидят здесь. Ты соврал или просто выдумал? Мне вот интересно. То, что ты написал, что какие-то проблемы в команде, у нас с тренером, что в раздевалке есть проблемы. Получается, что ты врун?

Я орал на тренера? Ты сам не знаешь, на кого я орал. Получается, ты врун.

Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей надаю. Я тебе клянусь, тебе звонили, а ты испугался…

Мне жалко твоих родителей, которые тебя воспитали, воспитали вранье. Чтобы ты потом врал в этой жизни? Какое ты имеешь право врать? Я хочу тебе лицо набить.

Я не чувак тебе. Ты чистый черт и врун», — сказал Селезнев.

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