Селезнев: за себя я рад, но мы упустили победу из-за нелепого гола

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев поделился впечатлениями от матча с «Ингульцом» (2:2) в рамках 15-го тура УПЛ. 36-летний форвард забил свой первый гол за закарпатский клуб.

«На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол. За себя рад. Я помню те слова о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду «Ингульцу»? Это ложка меда в бочке дегтя.

Радостно праздновал? Потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас забил. Я все голы посвящаю сыну, родителям, отцу, который умер.

Продолжу ли забивать? Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только три дня я тренировался. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча. На следующий матч посмотрим, в какой форме я буду», — сказал Селезнев в интервью телеканалу «Футбол».

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