Селезнев: я голов больше забил, чем весь «Ингулец»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев отреагировал на критику президента «Ингульца» Александра Поворознюка.



В ответ на слова Поворознюка экс-форвард сборной Украины заявил, что за свою карьеру забил больше мячей, чем «Ингулец».

«После слов Поворознюка, что он никогда не возьмет меня к себе в команду, я ему набрал. Говорю: «Слушай, что я тебе плохого сделал?». Он мне сказал, что мою карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы. Так зато в 2018 году в Турции я выиграл два кубка, а он никогда кубки не выигрывал и что-то будет мне говорить? Я голов больше забил, чем весь «Ингулец».

Футболист должен играть в футбол, а шахтер — работать в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, когда посторонние люди начинают говорить о футболе. Речи о моем переходе в «Ингулец» вообще не было, я никуда не просился.

Тоже слова Поворознюка: «Если Селезнев футболист — то я испанский летчик». А кто, он футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом с многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю», - сказал Селезнев в интервью SportArena.

Селезнев забил 116 мячей в чемпионатах Украины и намерен побить рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких, на счету которых по 123 гола.

В нынешнем сезоне 36-летний Селезнев сыграл в 10 матчах «Миная», однако голов пока не забивал.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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