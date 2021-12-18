Селезнев: в пользу «Миная» не поставили восемь пенальти

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев поделился впечатлениями от первой части сезона УПЛ.

«Ты же видишь, какое тяжелое состояние у команды. Восемь пенальти не ставят. Против «Колоса» выдумали, там не то что руки не было. Представьте, ребята едут 20 часов на поезде, предпоследний матч, 88 минут ложатся костьми, чтобы на 88-й выдумать такой пенальти.

Вот мы так сели в раздевалке с опущенными глазами. Но мы честно смотрели друг другу в глаза, потому что отдали все силы. Тут уже не футбольное. Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку.

Очень тяжело находиться на дне турнирной таблицы. Но думаю, у нас будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они слушаются. Думаю, у нас будет все хорошо», — сказал Селезнев в интервью телеканалу «Футбол».

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