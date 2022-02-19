Селезнев рассказал о планах после завершения карьеры

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев поделился информацией о том, что собирается делать после завершения карьеры футболиста.
«Я хотел бы стать спортивным директором. Следующий мой этап — я пойду учиться в школу Кройффа (учебное заведение готовит спортсменов и профессионалов в области спортивного менеджмента), хочу ее закончить. А дальше посмотрим.
Я не заявлял об этом? А чего я буду заявлять? Кому?» — сказал Селезнев в интервью каналу «Миная» на YouTube.
Напомним, что Евгений Селезнев перешел в «Минай» ради покорения бомбардирского рекорда Украинской Премьер-лиги. Но с тех пор забил ровно один гол.
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