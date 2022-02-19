Селезнев рассказал о планах после завершения карьеры

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев поделился информацией о том, что собирается делать после завершения карьеры футболиста.

«Я хотел бы стать спортивным директором. Следующий мой этап — я пойду учиться в школу Кройффа (учебное заведение готовит спортсменов и профессионалов в области спортивного менеджмента), хочу ее закончить. А дальше посмотрим.

Я не заявлял об этом? А чего я буду заявлять? Кому?» — сказал Селезнев в интервью каналу «Миная» на YouTube.

Напомним, что Евгений Селезнев перешел в «Минай» ради покорения бомбардирского рекорда Украинской Премьер-лиги. Но с тех пор забил ровно один гол.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Женская сборная Украины выиграла золото на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Белик: Коноплянка после «Краковии» может вернуться в сборную Украины

Киевское «Динамо» не смогло ни разу забить узбекской команде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.