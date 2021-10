Селезнев рассказал, когда закончит карьеру

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев назвал условия, при которых обязательно завершит карьеру футболиста.

«Мне надо забить восемь голов. Как только я забью восьмой — сразу уйду и скажу «Спасибо большое».

Пусть потом побьют мой рекорд — мне все равно, я выполнил свое слово. Понятно, что Ярмоленко сюда вернется. Жуниор Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас.

Наверное, я сильно зациклен на голах, поэтому не залетает», — сказал Селезнев в интервью телепередаче «Великий футбол».

Напомним, что Евгению Селезневу нужно забить восемь голов, чтобы единолично стать лучшим бомбардиров в истории украинской Высшей/Премьер-лиги. После перехода в «Минай» летом нынешнего года 36-летний форвард пока не отметился ни одним результативным ударом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Таким вы Пятова ещё не видели. Голкипер в роскошном костюме Грифона исполнил хит We Will Rock You