Селезнев прокомментировал конфликт с матами в адрес партнера по команде

После матча 16-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» – «Динамо» (0:2) нападающий закарпатцев Евгений Селезнев обрушился с нецензурной бранью в адрес своего партнера Эдварда Кобака.

36-летний форвард прокомментировал данный инцидент в эфире видеожурнала Yellow.

«Если человек выходит на замену без желания, почему все остальные должны максимально отдаваться на поле, а ты выходишь без желания с жвачкой во рту, что это?

Мне очень обидно было, что мы проиграли, мы не должны были проигрывать. Я вспылил, я извинился перед ним и перед командой.

Я не знаю, кто выложил видео, мне тоже сегодня сказали. Я узнаю, кто это снял, мы разговаривали между собой, не понимаю, зачем это все выкладывать? Опять в какой-то конфликт я влез», – сказал Селезнев.

Видео конфликта смотрите в нашем телеграм-канале.

В текущем сезоне УПЛ «Минай» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Селезнев провел в нынешнем чемпионате Украины 14 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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