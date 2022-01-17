Селезнев присоединился к «Минаю», приехали новички из «Ингульца», «Ворсклы» и «Таврии»

22 января «Mинай» проведет первый спарринг под руководством нового главного тренера Владимира Шарана — с венгерским «Дебреценом».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, к команде присоединился один из лидеров — Евгений Селезнев, пропустивший первый тренировочный день.

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По имеющейся информации, сейчас в тренировочном лагере «Миная» находится группа потенциальных новичков, самый известный среди них — левый защитник Николай Квасный, ранее выступавший за «Львов», «Ингулец» и «Прикарпатье». На просмотре есть игроки из молодежного состава «Ворсклы» и «Таврии». Впрочем, в «Минае» не скрывают, что более именитые новобранцы приедут в ближайшие дни.

Напомним, что заключительный этап подготовки футболисты «Миная» проведут в феврале в Турции. Контракты на проведение контрольных поединков будут подписаны на этой неделе.

Ранее Владимир Шаран рассказал, как закарпатцы будут готовиться к весенней части чемпионата.

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