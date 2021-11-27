Селезнев: побью рекорд, а потом пусть Гладкий забивает больше

Форвард «Миная» Евгений Селезнев высказался о нападающем «Зари» Александре Гладком.



«Я побью рекорд первый. Дай бог, чтобы он больше забивал. Я всегда говорил, что Гладкий — самый сильный нападающий, которого я видел в жизни. Это правда. Давай сначала побью рекорд я. У меня будет 123, а у тебя 130 или 140», — сказал Селезнев в разговоре с Гладким.

«Давай заключим пари: если Саня Гладкий обгоняет тебя в списке бомбардиров, то ты переплываешь Днепр», — сказал журналист Игорь Бурбас.

«Хорошо. Игорь, а ты плывешь за мной со спасательным кругом», — сказал Селезнев.

На счету Селезнева 117 мячей в чемпионате Украины. Гладкий забил 98 голов. Рекордсмены по этому показателю Сергей Ребров и Максим Шацких, в активе которых по 123 гола.

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