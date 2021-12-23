Селезнев – о скандале с журналистом: набил ему лицо? Хотеть – это не значит сделать

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев отреагировал на новость о том, что журналист программы «ТаТоТаке» Андрей Сенькив подал на него заявление в полицию.

«Заявление в полицию? За что написал? Ну за что? За угрозы? Кому? Я набил ему лицо? Нет. Хотеть – это не значит сделать, а я что, не могу хотеть? Куда ты бежишь в полицию? Я не понимаю этого

Здесь чисто мужской вопрос. Если это неправда, то ты должен ответить за это. Может извиниться что ли. Но, если он трансгендер, то его извинения не нужны. Может не передо мной, перед командой пускай извинится за ложь», — сказал Селезнев в эфире программы Yellow.

Напомним, Сенькив записал телефонный разговор с Селезневым, где форвард «Миная» угрожал журналисту расправой.

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