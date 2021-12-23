Селезнев – о скандале с журналистом: это чистый хайп, причем дешевый

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал скандальную ситуацию с журналистом программы «ТаТоТаке» Андреем Сенькивым.

«Если есть такая информация, то представьте какие-то доказательства. То, что я не имел права говорить маты. Это был разговор мужчины с мужчиной. Откуда я знал, что меня записывают. Он должен был предупредить, что записывает.

Так бы поступил мужчина, но он оказался трансгендером. Это чистый хайп, причем дешевый. Ну я мог что-то сказать, ну трансгендера я не буду бить. Я в частной беседе мог сказать матом, ну может чуть перегнул. Ну так, если ты журналист, так предоставь доказательства. Ну вот что ты делаешь?» — сказал Селезнев в эфире программы «Yellow».

Напомним, Сенькив записал телефонный разговор с Селезневым, где форвард «Миная» угрожал журналисту расправой.

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