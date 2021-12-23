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Селезнев – о непристойном жесте фанатам: «Сепаратист, езжай в свою «ДНР». Как я такое буду слушать?

Павел Соловей
Павел Соловей
23.12.2021
19:43
Новость
Футбол
Селезнев – о непристойном жесте фанатам: «Сепаратист, езжай в свою «ДНР». Как я такое буду слушать?

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал ситуацию, когда показал средний палец фанатам «Ворсклы». По словам форварда, он не мог в тот момент отреагировать по-другому.

«Как мне отреагировать? «Сепаратист, езжай в свою ДНР», – я в Донецке не был с 2014 года. Для меня это больная тема. Я не могу пройти мимо, я такой человек. Как я такое буду слушать?» — сказал Селезнев в эфире программы Yellow.

В нынешнем сезоне УПЛ 36-летний форвард в составе «Миная» провел 16 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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