Селезнев о критике Поворознюка: не знаю, как не футболист мог забить 117 голов в УПЛ

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал о своем конфликте с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком, который допускал критичные комментарии в адрес футболиста.
«Перепалки не было. Он написал, что я не футболист. Если я не футболист, то кто тогда, слесарь? Я не понимаю, зачем ты меня затрагиваешь. Если я не футболист, как я забил 117 голов? С клюшкой бегал? Представьте, что не футболист забивает самой футбольной команде.
Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди. Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?» — сказал Селезнев в интервью программе Yellow.
Ранее Селезнев высказался по поводу конфликта с журналистом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.